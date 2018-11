Bill Clinton y James Patterson coescriben novela de suspenso

(AP )

NUEVA YORK

Ni Bill Clinton ni James Patterson habían hecho antes algo así.



El ex presidente estadounidense y el exitoso novelista están colaborando en una historia de suspenso, "The President is Missing", a publicarse en junio de 2018 como un inusual lanzamiento conjunto de dos editoriales rivales: Alfred A. Knopf y Little, Brown and Co.



En un comunicado proporcionado el lunes, las compañías calificaron el libro como "una amalgama única de intriga, suspenso y drama global tras bastidores en los más altos corredores del poder. Tendrá información que solo un presidente puede saber".



Knopf ha sido por años la editorial de Clinton, mientras que Patterson ha estado con Little, Brown desde hace décadas. "The President is Missing" es la primera obra de ficción de Clinton, cuyo libro más conocido es el éxito de ventas "My Life" (“Mi vida”). Para Patterson, es la oportunidad de hacer equipo con un amigo que conoce como nadie la vida en la Casa Blanca.



"Trabajar con el presidente Clinton ha sido el punto álgido de mi carrera, y tener acceso a su experiencia directa ha informado de manera única la escritura de esta novela", dijo Patterson en un comunicado. "Soy un escritor, y el conocimiento del presidente Clinton nos ha permitido contar una historia realmente interesante. Es una rara combinación — los lectores se sentirán atraídos por el suspenso, claro, pero también recibirán una mirada interna a lo que es ser presidente".



"Trabajar en un libro sobre un presidente de turno — inspirado en lo que sé sobre el trabajo, la vida en la Casa Blanca y el modo en que funciona Washington— ha sido muy divertido", dijo Clinton en un comunicado. "Y trabajar con Jim ha sido estupendo. He sido su admirador por muchos años".



Una publicación política de los años 90 tuvo un arreglo similar: Random House y Simon & Schuster publicaron conjuntamente el libro de no ficción "All's Fair", de los consultores de campaña James Carville y Mary Matalin, que son marido y mujer.



Knopf y Little, Brown declinaron ofrecer más detalles sobre el libro, incluyendo si se refiere al presidente Donald Trump, quien el año pasado derrotó a la esposa de Clinton, Hillary Clinton.



Los términos financieros de la novela, en la que los autores comenzaron a trabajar a fines del 2016, no fueron revelados. Clinton y Patterson comparten el mismo representante literario, el abogado de Washington Robert Barnett, quien negoció el acuerdo.



"The President is Missing" será coescrito, copublicado y coeditado: El presidente de Knopf Doubleday Publishing Group, Sonny Mehta, está trabajando en el manuscrito con Michael Pietsch, director ejecutivo de Hachette Book Group, la compañía matriz de Little, Brown.



"Esta es una exitosa colaboración entre dos autores con éxitos de ventas", dijeron Mehta y Pietsch en una declaración conjunta, "y las páginas que hemos leído hasta la fecha son cautivadoras, llenas de tramas y detalles intrincados. Este es un libro que promete entretener y cautivar a millones de lectores alrededor del mundo, y estamos contentísimos de estar trabajando en esto juntos y con el apoyo de nuestras estimadas casas".



Presidentes y expresidentes han publicado libros por años, pero las novelas son raras. Jimmy Carter, un autor prolífico y de amplio espectro desde que salió de la Casa Blanca en 1981, publicó la novela histórica "The Hornet's Nest" (“Nido de avispas”) en el 2003. Una hija de un presidente, Margaret Truman, tuvo una carrera exitosa con su serie de misterio "Capital Crime" (“Crimen capital”).



Los libros de Clinton incluyen "Giving" y "Back to Work". Patterson y varios coautores completan varias obras por año que van de novelas para el adulto joven a la serie de crimen de Alex Cross.



Penguin Random House, que ha publicado libros tanto de Clinton como de Patterson, tiene los derechos europeos de su libro.



"Esta colaboración sin precedentes con su emocionante mezcla de conocimientos interno y suspenso impactante es completamente irresistible", dijo en un comunicado Susan Sandon, directora ejecutiva divisional de Penguin Random House.