Doctora da terapia psicolo´gica ¡a mascotas!

(Tomada de la Red)

El amor que Katia Olea Wagner senti´a por sus mascotas de la infancia, la llevo´ a estudiar Biologi´a, y a hacer una especializacio´n en Etologi´a cli´nica: la rama de la veterinaria, encargada de estudiar los trastornos de conducta en los animales, generalmente causados por la mano del hombre. En otras palabras, es una psico´loga de animales; todos sus esfuerzos esta´n centrados en ayudar a los dome´sticos, y asi´ nos lo conto´:-¿De que´ manera te interesaste en la Etologi´a?“La estudie´ en la Universidad Auto´noma de Barcelona en 2006, porque los perros que tuve en mi infancia teni´an problemas de conducta; amo a los animales, y por ello dedico mi vida a curarlos de ansiedad, frustracio´n y depresio´n”.-¿Que´ genera un trastorno de conducta?Surge porque el humano merma las necesidades biolo´gicas del perro. E´ste viene del lobo, y la gente de la ciudad quiere a uno que este´ en el sillo´n. Eso dispara la frustracio´n, y ahi´ nacen los problemas”.-¿Cua´les podri´an ser e´stos?“Desde defecar y orinar donde no debe, hasta perseguir su cola o ser agresivo con otros animales; la mayori´a son provocados por el ambiente que ofrece su duen~o, por ejemplo, la ansiedad surge por la falta de ejercicio; hay otros que son provocados de forma orga´nica, como un tumor”.-¿Se recomienda medicarlos?“No. La idea de que con una pastilla ma´gica se va a curar su perro, es tonta; el medicamento lo u´nico que hace es abrirnos puertas para hacer lo dema´s. Si so´lo les das pi´ldoras, no pasara´ nada”.-¿La gente se preocupa por las emociones de sus mascotas?“Claro, pero existen amores que matan. Pensamos que tratar a un perro o gato como si fuera nuestro hijo es lo mejor, y no; hay que hacerlo como su biologi´a lo exige. Si los mimas demasiado, esta´s provocando el problema y los trastornos”.-¿No debes mimarlos?Yo consiento mucho a mis perros, sin embargo, no les quito su naturaleza. Al sobreprotegerlos generas su frustracio´n”.-¿Hay muchos eto´logos en Me´xico?“En la UNAM esta´ el grupo de Etologi´a, y dan consultas. Hay otros, pero asegu´rate de que este´n certificados, que no so´lo sean entrenadores que gritan, eso empeora las cosas”.-Dinos, ¿cua´l es el caso de El Encantador de Perros, Ce´sar Milla´n?“E´l es entrenador, no tiene formacio´n acade´mica; lo que si´ le admiro es que pone activos a los duen~os. Si quieres un perro, tienes que volverte deportista y proactivo, si no, mejor ni tengas”, concluyo´.Fuente:http://www.tvnotas.com.mx/gente-y-mas-gente-ejemplar/doctora-da-terapia-psicologica-mascotas