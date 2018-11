Eliminar Fuero para Alcalde y Regidores se plantea en diálogo

MEXICALI, Baja California(GH)

Uno de los puntos del pliego petitorio de los manifestantes es que el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, renuncie a su fuero, señaló que no tienen ningún problema de hacerlo.



Dijo que incluso se está analizando en el Congreso de la Unión, por lo que todos los ediles concluyeron que están dispuestos a renunciar al fuero.



Además en la mesa de dialogo que se analiza pidieron que el Ayuntamiento de garantías de no presentar denuncias en contra de quienes participaron en el movimiento.



A lo que Alcalde dijo que si todo es dentro de la ley, no tienen porque proceder contra ellos.



En cuanto al no cobró en parques recreativos y deportivos, el alcalde lo rechazó por que es necesario para su funcionamiento óptimo, sin embargo lo están debatiendo.