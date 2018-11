Alimentos saludables que causan acné

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Seguro has gastado una fortuna en productos para la piel y, aunque también has llevado una buena dieta saludable, siempre terminas con barritos en el rostro.



La verdad es que muchos alimentos que consideramos sanos pueden contribuir a tu acné, psoriasis y otros problemas de la piel… ¡y tú ni en cuenta!



Cualquier cosa baja en grasas



Cuando las compañías quitan las grasas de los alimentos, tienen que darle sabor con algo más… algo que usualmente requiere azúcar.



En otras palabras, cualquier cosa que sea ‘bajo en grasas’ casi siempre quiere decir que es ‘alto en azúcar’. Y como sabrás, el azúcar es malísimo para la piel.



Dale la vuelta:



Sáltate esos alimentos bajos en grasas y atrévete a comer grasas saludables y naturales, tales como el aguacate, nueces, semillas y pescado.



Leche entera



En un estudio hecho en Estados Unidos, se descubrió que las mujeres que tomaban más leche durante su adolescencia, terminaban con más acné después de unos años, y viceversa.



Además de la lactosa, las investigadoras culpan la presencia de hormonas que crean un desequilibrio en la piel.



Dale la vuelta:



En lugar de tomar leche de vaca, opta por leche de coco o almendras.



Aceites vegetales



Existen grasas que deberías evitar, específicamente las grasas artificiales y las ricas en omega 6 y ácidos grasos poliinsaturados, los cuales abundan en aceites vegetales como de soya.



Además de causar mucho daño a tu cuerpo, estos aceites inflamatorios crean un horrible caos en tu piel.



Dale la vuelta:



Olvida esos aceites y regresa a los más saludables; el de oliva (mejor extra virgen) o aceite de coco.



Pan integral



Ya sabes: glúten. Se cree que el 30% de la población podría ser intolerante al glúten. Y es que, por más saludable que sea el pan de grano entero, también causa mucho daño, incluyendo psoriasis en la piel.



Dale la vuelta:



Busca alternativas sin glúten para hacerte tú querido sandwich. Hasta puedes sustituirlo por vegetales.



Smoothies de frutas



Claro, ofrecen muchos nutrientes, pero ahí termina lo bueno. Sin importar si te encanta el jugo o el smoothie, este tipo de alimentos son una bomba de azúcar.



La mayoría viene de la fructosa, pero sólo porque sea natural, no quiere decir que sea saludable. Y de hecho no lo es, especialmente para tu piel.



Dale la vuelta:



Hazte tu smoothie, sólo que en lugar de usar frutas, ponle verduras, especialmente verdes y de hojas.