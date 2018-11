El equipo de Trump habló con Rusia: NYT

WASHINGTON D.C. (AP )

The New York Times reporta que agencias estadounidenses interceptaron llamadas telefónicas el año pasado entre funcionarios rusos de inteligencia y miembros del equipo de campaña de Donald Trump.



El periódico reportó que los rusos se pusieron en contacto con Paul Manafort, que fungió brevemente como jefe de campaña de Trump.



A fines de agosto, Manafort renunció de ese puesto después de que The Associated Press revelara que su firma había realizado cabildeo encubierto en favor de un partido ucraniano pro Moscú que estaba en el poder.



Funcionarios y ex funcionarios estadounidenses entrevistados por el Times declinaron identificar a otros colaboradores de Trump que fueron contactados por los rusos.



Los funcionarios anónimos le dijeron al diario que no hallaron evidencia de que la campaña de Trump estaba trabajando con los rusos en hackeos u otros esfuerzos para influir en el resultado de las elecciones.



Rusia niega contactos de inteligencia con campaña de Trump



El Kremlin negó el miércoles los reportes de llamadas telefónicas interceptadas entre funcionarios de inteligencia rusos y miembros del equipo de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Según The New York Times, los rusos contactaron con Paul Manafort, quien brevemente ejerció de director de campaña de Trump. Funcionarios estadounidenses actuales y pasados entrevistados por el Times declinaron identificar a los colaboradores de Trump contactados por los rusos.



En declaraciones a reporteros en Moscú, Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, hizo hincapié en el anonimato de las fuentes señalando que las informaciones "no se basan en hechos, no apuntan a hechos reales".



El reporte se publicó un día después de la renuncia del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos Michael Flynn tras conocerse que había informado de forma errónea al vicepresidente del país, Mike Pence, y a otros funcionarios sobre sus contactos con Rusia.