Jaguars contratan a Marrone como entrenador

(AP )



Los Jaguars de Jacksonville habrían recurrido a un entrenador del pasado y a otro del presente, en busca de mejores resultados en el futuro.

El dueño Shad Khan dio el puesto permanente de entrenador al interino Doug Marrone y contrató como ejecutivo a Tom Coughlin el lunes, de acuerdo con una persona cercana al proceso de selección. Dicha persona habló a condición de permanecer en el anonimato, porque el equipo no ha anunciado formalmente la contratación.

ESPN fue el primer medio en informar que Marrone fue elegido como sustituto permanente de Gus Bradley, destituido a finales de noviembre, tras una foja de 14-48 en poco más de tres campañas.

Jacksonville (3-13) extendió además el contrato del gerente general Dave Caldwell por otros dos años, dijo la fuente. Así, Marrone, Coughlin y Caldwell tendrían convenios hasta después de la temporada de 2019, por lo que contarían con tres años para conseguir al menos que los Jaguars adquieran algo de relevancia en la División Sur de la Conferencia Americana.

"Pienso que Doug se ha ganado el respeto de los jugadores de la ofensiva. Estoy emocionado por esta nueva oportunidad para él y por el rumbo de este equipo", dijo el quarterback Blake Bortles, en un mensaje de texto enviado a The Associated Press.

Coughlin, el primer entrenador en la historia de Jacksonville, ganó dos veces el Super Bowl en 12 temporadas con los Giants de Nueva York. Se desempeñará ahora como vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas.

Se desconoce cuánta voz tendrá en el draft y en la contratación de agentes libres. Caldwell ha sido el principal encargado de tomar decisiones de personal durante los últimos cuatro años.

Khan, quien contrató a la firma Korn Ferry International para ayudar con la búsqueda del nuevo entrenador, entrevistó también como candidatos a los coordinadores ofensivos de tres equipos: Kyle Shanahan de Atlanta, Josh McDaniels de Nueva Inglaterra y Harold Goodwin de Arizona. Charló además con el coordinador defensivo de Tampa Bay, Mike Smith.

Terminó dándole el empleo en definitiva a Marrone, quien fue entrenador interino de Jacksonville durante los últimos dos partidos de la temporada. Los Jaguars ganaron uno de esos encuentros y terminaron dilapidando la ventaja para caer ante Indianápolis en el último compromiso.