John Legend y Cynthia Erivo cantarán en In Memoriam

(AP )



LOS ANGELES (AP) —



John Legend y la estrella de Broadway Cynthia Erivo cantarán un tema de los Beach Boys el domingo en la ceremonia de los premios Grammy.



El productor ejecutivo Ken Ehrlich anunció el martes que Legend y Erivo interpretarán un nuevo arreglo de "God Only Knows" durante el segmento In Memoriam, en homenaje a los artistas fallecidos el último año.



El veterano productor estaba escuchando música en su casa cuando de pronto oyó la canción de 50 años de un modo diferente.



"Oí esa canción por primera vez en el contexto de la pérdida, ... de lo que yo sería sin alguien que se ha ido", dijo Ehrlich, quien produce la 37ma gala de los Grammy este año. "Y la oí otra vez, y otra vez. Y entonces cuando me sequé una lágrima me dije, 'esto es lo que tenemos que hacer este año, esta es la canción''', "es de lejos mi canción favorita de los Beach Boys", agregó.



Ehrlich se imaginó una versión más lenta para el In Memoriam, que arregló rápidamente en el piano, y llamó a Legend y Erivo para que la cantaran.