Vikings se quedan horas atrapados en un avión en Wisconsin

APPLETON, Wisconsin, EU(AP)

El avión de los Vikings se salió de una pista de aterrizaje de aeropuerto y se quedó atorado en el pasto en medio de una nevada, y los jugadores tuvieran que esperar varias horas para salir de la aeronave.



Nadie resultó herido en el aterrizaje, que se produjo poco después de las 17:00 del viernes en el aeropuerto internacional de Appleton, indicó un portavoz del equipo.



El club de NFL se enfrenta el sábado a los Packers de Green Bay.



Una rueda trasera del tren de aterrizaje del avión se deslizó fuera de la pista en medio de una nevada, indicó personal del aeropuerto al Post-Crescent de Appleton.



El avión se quedó atorado, y el aeropuerto no tenía una escalera lo bastante alta como para llegar a la puerta. Varios vehículos de bomberos acudieron para sacar a los pasajeros, pero sólo pudieron sacarlos de dos en dos.



Los autobuses del equipo llegaron a su hotel en el centro de Appleton en torno a las 22:30, según indicaron en Twitter responsables del aeropuerto, a menos de 14 horas de que comenzara el juego en el estadio Lambeau.



Jugadores y técnicos parecieron tomarse la odisea de forma positiva, subiendo videos y mensajes a medios sociales.



“Tras horas en el (avión), ¡los bomberos vinieron a sacarnos! Nunca he estado en un camión de bomberos, por si no se nota”, comentó el receptor Charles Johnson en Twitter.



“Me llevé una pequeña sorpresa”.



El avión aterrizó en torno a las 17:15. Durante buena parte de la tarde nevó en Appleton, que se encuentra unos 48 kilómetros (30 millas) al sur de Green Bay.