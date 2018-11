Chris Carter ficha por 3,5 millones y un año con Yanquis

(AP )



HOUSTON (AP) — Chris Carter, quien compartió el liderato de jonrones de la Liga Nacional la pasada temporada, firmó un contrato de 3,5 millones de dólares por una temporada con los Yanquis de Nueva York.

Pendiente al reconocimiento médico, el acuerdo incluye el desembolso de 500.000 dólares al firmar, un salario de 3 millones y 500.000 en bonificaciones por rendimiento: 100.000 por cada 250, 300, 350, 400 y 450 apariciones al plato.

"Estoy entusiasmo por ir a jugar con un equipo de una gran ciudad, uno que recibe más atención nacional", declaró Carter el martes en una entrevista telefónica con The Associated Press.

Carter fijó un récord personal con sus 41 jonrones la pasada temporada, para compartir con Nolan Arenado de Colorado el liderato de la Nacional.

Quedó como agente libre en diciembre cuando Milwaukee no le ofreció contrato para 2017.

Carter bateó para .222 y también estableció un tope personal con 94 remolcadas al liderar su circuito con 160 juegos disputados. Defendió la primera base en 155 juegos en su primer año en la Nacional tras seis años en la Americana con Oakland y Houston. Los 27 doubles, 122 hits, 76 boletos y 84 carreras anotadas de Carter también fueron marcas personales, pero se ponchó 206 veces.

No queda claro cómo los Yanquis emplearán al toletero de 30 años. Greg Bird, un bateador zurdo, se perfilaba como titular en la inicial y Matt Holliday como el bateador designado habitual. En busca de bateadores derechos para balancear un orden ofensivo cargado de zurdos, los Yanquis ficharon a Holliday por 13 millones y un año.

Carter pasó la mayoría de la pasadas dos temporadas en la primera base, pero cumplió 120 partidos como el designado de los Astros en 2014.

"Estoy preparado para lo que me pongan", señaló Carter. "Sé ellos ya cuentan con Holliday y también tienen a Bird, así que trataré de ayudar al equipo en lo que sea".