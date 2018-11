Lahm se retirará al concluir campaña con el Bayern

(AP )



MUNICH (AP) — El capitán del Bayern Munich, Philipp Lahm, anunció el martes que se retirará al concluir la campaña, un año antes de que expire su contrato con el club.

"Mi estilo de liderazgo ha consistido siempre en darlo todo cada día, cada entrenamiento, cada partido. Creo que puedo hacer eso todavía hasta el final de la temporada, pero no después", dijo el contención de 33 años. "Es por ello que me queda claro que pararé al final de la campaña".

Lahm habló con la prensa luego del partido que el Bayern ganó por 1-0 al Wolfsburgo en la Copa de Alemania.

"He contemplado esto desde antes del año pasado. Hay que seguir probándose a uno mismo y preguntándose cómo anda todo cada día, cada semana en los entrenamientos. Uno se pregunta cómo se siente", añadió Lahm. "Estoy seguro de que puedo cumplir a tope, también como líder de los jugadores jóvenes, hasta el final de la campaña. Son sólo unos cuantos meses, pero no más".

Lahm ha sostenido conversaciones para ocupar el puesto de director deportivo, vacante desde julio, cuando Matthias Sammer renunció por motivos de salud. Sin embargo, el jugador sugirió que no ocupará la plaza al menos en el corto plazo.

"Hubo conversaciones y, después de éstas, llegué a la decisión de que éste no es el momento oportuno para ocupar un puesto directivo en el Bayern", señaló.

Se considera que Lahm era el candidato preferido por el jefe de la junta del Bayern, Karl Heinz Rummenigge y por el presidente Uli Hoeness.

Hoeness dijo que el club no se ha comunicado con otro candidato para el puesto, y confió en que persista la posibilidad de convencer a Lahm.

"Tenemos todo el tiempo del mundo. Hablaremos con él en los próximos días", comentó.

Lahm, quien se retiró del fútbol internacional tras guiar como capitán a la selección alemana que se coronó en el Mundial de 2014, disputó el martes su partido oficial número 501 con el Bayern. Ha obtenido siete títulos en la Bundesliga y seis en la Copa de Alemania con el club. Entre los otros cetros que consiguió figura el de la Liga de Campeones de 2013.

Lahm ha sido un emblema del Bayern desde noviembre de 2015, cuando regresó tras una lesión grave de rodilla, que sufrió mientras jugaba a préstamo en el Stuttgart. En la Bundesliga acumula 320 partidos, 12 goles y 45 asistencias.

Su número de títulos es casi el mismo que el de tarjetas amarillas que ha recibido, 24. Se trata de una cifra notablemente baja de amonestaciones para un jugador de funciones defensivas.

Incluyendo el Mundial, Lahm ostenta 21 títulos en su carrera.