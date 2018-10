Djokovic enfrentará a Murray en final de Abierto de Catar

(AP )



DOHA, Catar (AP) — El campeón defensor Novak Djokovic sobrevivió a cinco match points para vencer el viernes al español Fernando Verdasco y dejar todo listo para un choque en la final del Abierto de Catar con el primera cabeza de serie Andy Murray, que tuvo mucho menos problemas que el serbio en semifinales en su séptima victoria consecutiva sobre Tomas Berdych.

En otro frío día con viento, Djokovic prevaleció 4-6, 7-6 (7), 6-3 después que Verdasco, un hábil zurdo que ocupa el 42do lugar en el ranking mundial, controló los primeros dos sets hasta las últimas etapas del tiebreak.

Murray derrotó 6-3, 6-4 al checo y tercer preclasificado para avanzar sin problemas al juego por el título, lo que lo convierte en el único tenista en llegar a cuatro finales en los 25 años de historia del Abierto de Catar —donde perdió la final de 2007 y se coronó en los siguientes dos años.

El escocés de 29 años, cuya racha ganadora ahora se extiende a 28 partidos seguidos, sumó 10 aces y 22 winners en una actuación convincente.

"Estoy ansioso por tener un grandioso duelo con Novak", dijo Murray. "Esta ha sido una semana perfecta para prepararme para el Abierto de Australia".

Murray ha vencido a Djokovic en dos de sus últimos tres enfrentamientos —incluyendo un triunfo en la final de la Copa Masters que cerró la temporada de la ATP— pero el serbio mantiene una dominante marca de 24-11 en juegos contra Murray.

"Siempre tenemos batallas muy físicas y entretenidas, de rachas muy largas", añadió Djokovic, que venció a Murray en la final del Abierto de Francia del año pasado. "Entre el uno y el dos del mundo, es un enfrentamiento perfecto".

Pero Djokovic reconoció que Verdasco tuvo la oportunidad de ser el próximo rival de Murray para el sábado. De los cinco match points que el español tuvo a su favor en el tiebreak del segundo set, cuatro se evaporaron por sus propios errores.

"Creo que fue mala suerte de Fernando, claramente fue el mejor de los dos durante la mayor parte del partido y debería haber ganado", señaló Djokovic desde la cancha al final del duelo. "Creo que fue desafortunado... es definitivamente uno de los partidos más emocionantes que he jugado. No creo que yo haya rescatado cinco match points tantas veces".

Djokovic, el segundo preclasificado, no había perdido un solo set rumbo a las semifinales. El serbio rompió el servicio de Verdasco en el tercer game del tercer set para finalmente tomar la que sería una ventaja permanente en el encuentro de dos horas y 22-minutos.

Djokovic, que sólo cometió un error no forzado en el último final, selló la victoria rompiendo el servicio de Verdasco en el game final.

Verdasco se había enfrentado por última vez a Djokovic en la segunda ronda del Abierto de Catar del año pasado, donde el español perdió por 11ma vez consecutiva ante un primer número del mundo.