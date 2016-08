Inconformes sanluisinos con actualización de valores catastrales

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Luego de que al interior de Cabildo se aprobara una actualización de los valores catastrales para San Luis Río Colorado, un grupo de ciudadanos que se dieron cita en el edificio del gobierno Municipal, tomaron la palabra en plena sesión para pedir se reconsiderara el tema, aunque por mayoría de votos, éste fue aprobado.



“Como ciudadano pido que se devuelva a la comisión de Desarrollo Urbano el tema y que sean cuestionados el director de Desarrollo Urbano y la tesorera municipal sobre los alcances y consecuencias de esta modificación, además que sea entregada la información con casos prácticos y directos, de ser necesario hacer una investigación de campo, que se haga”, expresó el ciudadano Miguel Sandoval.



Por su parte el empresario Gastor Tapia Soto, dijo estar conciente de que es un tema que no se regula hace años pero destacó no ser justo que se quiera compensar al impuesto en un año.

“Considero que sería muy drástico hacer lo que no se hizo en 13 años, en uno solo, a todos nos afectaría, yo soy arquitecto y los impuestos más grandes que llego a pagar son en Desarrollo Urbano”, expresó.

Para este medio, la señora Maria Guadalupe Espinoza, de igual manera se manifestó inconforme con las formas en el tema.



“Es un tema que se tiene que reconsiderar y que no se tome la decisión desde un escritorio y si eso les da más trabajo como regidores pues que recuerden que están aquí sentados porque la ciudadanía ahí los puso y tienen que trabajar”, dijo.



Previo a la votación para aprobar el tema, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Luis Carlos Flores, expresó que la actualización de los valores catastrales no impactará en los impuestos prediales y demás pagos municipales, añadió ser un tema de ley por parte del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora.



Por su parte, los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) replicaron que en la actualización se ventilan aumentos en contribuciones municipales por diferentes conceptos, por lo que votaron en contra de la misma.