Pasan en asilos la última etapa de su vida

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

No se trata de una unión de sangre pero el paso de los años los llevó a vivir como una familia bajo un mismo techo, son los adultos mayores que actualmente viven en los asilos para ancianos de San Luis Río Colorado con una particularidad en común: su familia no pudo hacerse cargo de ellos.





En la ciudad existen dos lugares como refugio para quienes se encuentran en la última etapa de sus vidas, uno de estos es el asilo Sánchez Mejorada, el cual es una Institución de Asistencia Privada que se sostiene en su totalidad de las aportaciones que cada integrante del patronato realiza, así como del resultado de los eventos en beneficio a este espacio dedicado a dignificar a los adultos mayores.





Miguel Salcido, presidente del patronato en beneficio al asilo, señaló que actualmente el lugar cuenta con 15 abuelos en cuidado, a los cuales se les da alimentación, medicina, esparcimiento y un lugar cómodo en el cual pasar las 24 horas del día, además de manera constante reciben visitas de agrupaciones civiles, quienes llegan a alegrar a los abuelos.



“Es un lugar digno en el que nuestros ancianos pasan el día, ellos tienen enfermeros de cabecera que siempre están atentos a su cuidado”, expresó el señor Salcido.



De igual manera, en la ciudad existe el asilo La villa del abuelo, un espacio a cargo del DIF Municipal, el cual actualmente cuenta 25 ancianos quienes habitan en este lugar y otros 15 que hacen uso de la guardería durante pocas horas al día.



En este lugar, los adultos mayores, reciben constantes visitas de grupos religiosos, activación física, clases de baile, alimentación y techo.



En cada uno de los asilos, la capacidad es de 40 personas, y el máximo que cada uno han tenido es entre los 30 y los 35 adultos mayores.



Según Ernesto Portugal, director de Protección Civil Municipal, ambos asilos se encuentran en las condiciones óptimas para operar, aunque destaca que solo La villa del abuelo cuenta con los trámites de seguridad concluidos.



“Al asilo Sánchez Mejorada, le faltan algunos detalles como el estar más al pendiente de las fechas de caducidad de los extinguidores, entre otros detalles, pero ello no significa un riesgo inminente para que el lugar opere”, compartió.



Agregó que de manera periódica acuden a ambos asilos a verificar las líneas de gas, las líneas eléctricas, extinguidores, que los pasillos estén despejados, que cuenten con rampas, el buen funcionamiento de los detectores de humo y gas, así como el registro de simulacros, pues es necesario realizar al menos uno cada seis meses.