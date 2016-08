Deja su país para ayudar a personas mudas en SLRC

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Luego de un viaje misionero a San Luis Río Colorado, la estadounidense Amanda Miller se percató de la necesidad que tienen las personas mudas de aprender el Lenguaje de Señas Mexicano, por lo que decidió abandonar la estabilidad de su país para radicar en México y de manera voluntaria enseñar a otros a expresarse a través de las manos.



La originaria de Míchigan, Estados Unidos, a un principio visitó esta ciudad en el año 2004, momento en que se acercó al Centro de Atención Múltiple (CAM) No.10 para convivir con los menores mudos que en aquel entonces allí estudiaban, percatándose de la situación de muchos de ellos, quienes no sabían leer ni escribir, algunos incluso, no dominaban el lenguaje de señas.



“Desde ese momento supe que tenía que volver a San Luis Río Colorado para hacer algo trascendente con la educación de tantos menores que por una condición similar a la que yo tengo, encuentran una limitación para realizar sus sueños, entonces decidí volver y enseñarlos a leer y escribir”, detalló la misionera con una carrera universitaria en educación.



Fue hace tres años cuando Amanda, quien contó haber perdido el sentido del oído al año y medio de nacida, llegó a San Luis Río Colorado, pidiendo la oportunidad en el CAM de ofrecer sus servicios de manera voluntaria, sin recibir un sueldo, simplemente por el deseo de ayudar a los demás.



“Percibo que aquí falta mucho tacto para las personas mudas, aquí se nos dificulta mucho el poder expresarnos, entonces mi aporte en esto es formar generaciones de personas que en un futuro puedan prepararse a través de la educación, y que poco a poco se abran puertas”, expresó.



La joven acude de lunes a viernes de las 09:00 a las 11:00 horas a la escuela para personas con discapacidad a atender a dos grupos de alumnos, uno de primaria con ocho alumnos y uno de secundaria con seis alumnos. “En los menores, lo más importantes es que sepan el lenguaje de señas, cuando lo dominan les enseño a leer y escribir”, dijo.



“En otras partes existen mayores oportunidades para las personas sordas, al momento en que llegan a una escuela o a pedir trabajo siempre hay alguien que los traduzca, es una área en la que veo necesidad”, expresó.



Amanda Millar quien domina el idioma inglés y español en señas y escrito, compartió que su gusto de ver por el prójimo nació desde pequeña pues su madre trabaja en guarderías, y desde tiempo atrás ha tenido contacto con menores, aunado al deseo por ayudar a quien se encuentra en una situación similar a la suya pero quizá no tenga a alguien cerca que los anime.