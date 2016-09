Sin inversión para hospital del Valle, aseguran regidores

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Luego de que un grupo de regidores entregara un escrito al gobierno del Estado en el cual pedían poner mayor atención al Centro de Salud Urbano del poblado Luis B. Sánchez, se han percatado de que no ha existido mejora alguna.



Así lo dieron a conocer la mañana de este miércoles en rueda de prensa, tras destacar que periódicamente han realizado visitas a dicho nosocomio, donde no han detectado ningún avance desde el pasado mes de marzo, en que se entregó la petición, a decir por regidores del Partido Acción Nacional (PAN) y la regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Hilda Herrera.



El regidor Abel Sánchez Cervantes destacó que en el Centro de Salud Urbano que atiende a gran parte del valle de esta ciudad y emergencias del Valle de Mexicali, urge se dote de medicamento de suma importancia como antibióticos, antiespasmódicos e insulina, así como de una ambulancia, instrumental, equipo técnico y mayor personal adscrito.



“Al momento en que se entra al Centro se puede ver en las condiciones en que está, por lo que se necesita una inversión del Estado en materia de salud”, comentó el edil.



Sánchez Cervantes recordó que para el próximo año hay una reducción importante en las partidas presupuestales federales para temas de salud, siendo de 14 mil 781 millones de pesos menos que el presente año.



“Desde que el Seguro Popular fue creado, se hizo con la idea de que año con año se le iría invirtiendo por parte del gobierno estatal, pero especialmente en el Luis B. Sánchez no vemos esa ayuda”, externó.



“Siguen clausurados los baños, sigue la iluminación deficiente, las goteras, no hay ninguna mejora, pese a que el gobierno del Estado ha asegurado una inversión en materia de salud en nuestra ciudad”, declaró.