Por iniciar temporada baja para la producción de ladrillo

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Conforme van pasando los días calurosos se agota la temporada de alta producción de ladrillo en San Luis Río Colorado, dando paso a un par de meses con escasa actividad en elaboración y venta para los fabricantes de este producto.



Gerardo Rodríguez Ortiz, productor de ladrillo, señaló que durante los meses con bajas temperaturas es largo el proceso para la terminación del ladrillo en los hornos, seguido del secado en suelo, pues éste depende de los rayos fuertes del sol para el secado del material.



“El factor número uno para la producción del ladrillo es el clima y actualmente nos ayuda, pero en cuanto empiece a ponerse fresco es casi incosteable la elaboración del ladrillo, por lo que tenemos unos meses con muy poca elaboración”, comentó.



A mediados del mes de diciembre, seguido de enero hasta mayo es cuando las ventas de este material de construcción repuntan y la mayoría de los productores logran sacar el ladrillo que durante el verano elaboraron y han ido almacenando, a diferencia de lo que ocurre en los meses restantes en que es poca la venta pero bastante la producción.



“De 10 mil ladrillos que yo quemé hace tres meses todavía no logro venderlos, apenas llevo 4 mil, por lo que estoy esperando la temporada de venta para lograr colocarlo, es así como nos manejamos”, expresó el productor, ejemplificando la situación para la mayoría de los ladrilleros de la ciudad.



Antes de finalizar, Rodríguez Ortiz destacó que lo ideal sería que existiera un apoyo por parte del gobierno para que los productores de ladrillo pudieran concentrarse en la elaboración de éste durante el verano y en invierno colocar las ventas, pues por la falta de recursos económicos, existen ladrilleros que no logran la fabricación de cantidades importantes durante el verano y en el invierno esto es muy lento.



“En ningún proyecto de gobierno municipal, estatal o federal entra un proyecto de apoyo a los productores de ladrillo, hay para emprendedores y para muchos, menos para nosotros, eso aunado a que es muy poco lo que le ganamos al lote de mil ladrillos, pasa a perjudicarnos”, finalizó.



Actualmente el precio del millar de ladrillos en esta ciudad ostenta los 2 mil 200 y 2 mil 500 pesos en la mayoría de las ladrilleras, siendo la misma población el principal cliente, pues no existe como tal un usuario que compre a un nivel importante en cantidad.