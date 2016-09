Despido injustificado, principal queja de los trabajadores

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Es el concepto de Despido injustificado la principal razón por la que los trabajadores acuden a la Inspectoría del Trabajo de San Luis Río Colorado.





Actualmente suman a un aproximado a las 560 quejas que aterrizan a la oficina estatal con presencia en la localidad, siendo por una separación del área laboral de manera injustificada, la principal razón del acercamiento, seguido de la falta de afiliación al Instituto del Seguro Social (IMSS), del hostigamiento y falta de pago de diferentes prestaciones, informó Marina Grijalva Mayoral.





La inspectora del trabajo señaló que las quejas se incrementaron durante junio, julio y agosto, estimándose en las 90 de éstas de manera mensual, a diferencia de los primeros meses del año, en que no se superaron las 50 denuncias verbales por mes.





“El incremento de quejas durante estos meses se debe a que es cuando la gente se acerca para externar que no se les han entregado algunas prestaciones de Ley como el aguinaldo”, compartió.





Por su parte, el procurador de la misma dependencia, Jesús Antonio López aportó que del 100 por ciento de las quejas, menos de un 10 por ciento se convierten en denuncias establecidas, pues en el restó se suele conciliar entre el patrón y el empleado.





“Ese escaso porcentaje que no se logra conciliar con las primeras visitas a la Inspectoría es mayormente por el tema de despidos injustificados y entre ellos, casi siempre es el trabajador quien gana el caso”, expresó López.





El monto a recibir por el empleado una vez que se defina su despido por causas injustificadas, es de acuerdo a lo indicado por la Ley Federal del Trabajo en su edición más reciente.