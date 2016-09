Aumentan casos de cáncer bucal

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Al menos tres casos de cáncer bucal se tienen registrados en San Luis Río Colorado, declaró el médico Abel Sánchez, presidente de la comisión de Salud Pública en el cabildo.



Tras destacar que a nivel nacional es un padecimiento del que no se habla con la misma importancia de cáncer en otras partes del cuerpo, es un problema al que la mayoría está propenso, siendo una enfermedad que va en aumento y se está presentando en personas cada vez más jóvenes.



“En los últimos 25 años se ha incrementado 400% esta enfermedad a nivel mundial y lo más grave es que al no prestársele la debida atención se está encontrando que 7 de cada 9 casos llegan en forma tardía al tratamiento, lo cual lleva a las víctimas a terminar en una cirugía dolorosa”, declaró el médico.



El cáncer bucal se presenta con manchas blancas en la boca, lesiones en un color rojizo o en ambas, éste es causado por el tabaquismo y alcoholismo, principalmente en personas con un sistema inmunológico débil, además en cualquiera que consuma de manera constante bebidas muy calientes.



“El 90% de este cáncer se da a los lados de la lengua, presentándose como hongos o manchas que al tallarse no se quitan, es ahí cuando se crea la alarma del padecimiento”, explicó el galeno.



Señaló que actualmente en la dirección de Salud Pública cuentan con un kit de patología bucal ideado por un el catedrático de la Universidad Autónoma de México, Javier Portilla, el cual permite la detección oportuna de cáncer.