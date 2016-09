Elabora y vende moños mexicanos

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

La falta de dinero para comprarle a su hija menor un moño con los colores mexicanos, llevó a Fernanda Parra a volverse una experta en la elaboración y venta de esta decoración personal para mujeres de todas las edades.



Contó que hace tres años caminaban por el primer cuadro de la ciudad, cuando su hija le pidió un moño que en aquel entonces tenia un costo de 70 pesos en uno de los comercios y por la falta de dicha cantidad, decidió comprar los listones y el hilo, siendo ella misma quien por primera vez haría uno para decorar el cabello de su menor.



“Me dio tristeza no tener dinero para comprarle a mi niña su moño mexicano, pero yo se lo hice y le gustó tanto que varios días se lo llevó a la escuela, de allí sus amiguitas me pedían, de dos o tres diseños, hasta que se me juntó cierta cantidad y los empecé a vender”, contó.



“Para el siguiente septiembre me preparé y tenía muchos moños para vender, mi sorpresa fue que tuve que hacer muchos más, pues la gente no dejaba de comprarme, me los pedían de varios tamaños, unos sencillos, otros más elaborados, por lo que decidí sacar una mesita afuera de mi casa y aquí exhibirlos”, agregó Fernanda Parra.



Este es el segundo año en que la madre de familia se prepara desde tiempo antes para la venta de moños con decoraciones mexicanas, los cuales vende en la esquina de su casa en la avenida Sonora y calle Nueve.



Desde temprano, Fernanda empieza con la elaboración de este producto, el cual es elaborado de principio a fin por sus manos “los moños que yo hago son de calidad, no son pegados con silicón o semicosidos, van entrecosidos, lo que hace que a las niñas les dure mucho tiempo”, expresó.



Hasta su punto de venta llega gente de muchas partes de la ciudad, varios incluso, del condado de Yuma, comprándole a grandes cantidades.



“Mucha gente viene desde Yuma solamente a comprarme moños mexicanos, hay unos que me compran desde 20 hasta 200 dólares, aunque este año he tenido menos ventas, tal vez el producto chino o la economía lo esté causando”, dijo.



Aunque durante el año suele vender moños de diferentes personajes y diseños, para ella tiene un significado especial, el elaborar los adornos mexicanos, pues sabe se trata de poner en alguien una decoración con los colores patrios.



“Trato de ser coherente con lo que vendo y el significado que tiene, si estoy vendiendo un producto para que la gente celebre ser mexicano, pues el material que uso lo compro en México y lo vendo en pesos, aunque muchos me paguen en dólar”, enfatizó.



Los moños se pueden encontrar, desde sencillos con los colores patrios, que van desde los 20 pesos el par y otros más elaborados, cos brillo y más listón, siendo el de precio más elevado de 50 pesos.



En cada uno de los moños, Fernanda, además de invertir en listones, hilo, accesorios y broches, pone 15 minutos de su tiempo mismo que alterna con el cuidado de sus seis hijos.