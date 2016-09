Piden comerciantes comprar artículos patrios hechos en México

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Durante el mes de septiembre abundan en la ciudad los puntos de venta de artículos “patrios”, incluso éstos se pueden encontrar en establecimientos al cruce de la línea fronteriza con Arizona, aunque no todo lo que se venda se trate de producto elaborado por manos mexicanas.



Así lo reveló el joven Giovanni, integrante de la familia Salvador, que por más de 24 años se han dedicado a la elaboración y venta de artículos mexicanos al Sur del país, para llegar a San Luis Río Colorado a colocarse en las principales esquinas de la ciudad, pocos días antes de iniciar septiembre.



“Nosotros nos preparamos desde inicios del año, compramos el material y elaboramos los productos, pero conforme van pasando los años, detectamos que la gente tiende mucho a comprar un supuesto artículo mexicano que en realidad es “made in China” y con ello celebrar el orgullo de ser mexicano”, dijo.



“Eso pasa mucho con las banderas, la bandera original de nuestro país es de tela suelta para que ondee como satín o seda y el escudo va bordado a mano o pintado al óleo, las otras son de tela rígida y con el escudo impreso”, explicó.



Aunque en ocasiones, el producto ofertado al cruce de la línea fronteriza o incluso en la misma ciudad, es un poco más económico que el que se encuentra en varios puntos de venta por las calles, no tiene la calidad de lo elaborado a mano, por lo que los comerciantes piden celebrar el mes de la exaltación mexicana con producto de casa.



“Aquí todo está elaborado artesanalmente, por manos mexicanas y materiales de nuestro país y el dinero que se gana va a familias que vivimos en México”, enfatizó.



Ubicados principalmente en el centro de la ciudad y las principales calles, en los nueve puntos de venta de artículos patrios se puede encontrar desde llaveros, decoraciones para el carro, sombreros, trajes típicos mexicanos, rebozos, trompetas, banderas de diferentes tamaños, entre otras cosas.



Los precios son muy variables, van desde los 10 pesos que es un llavero o una bandera pequeña y hasta los 400 pesos, tratándose de una bandera de aproximadamente tres metros de largo.