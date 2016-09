Niega Ayuntamiento apoyo a Bomberos en SLRC

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Luego de que la Inspectoría Municipal negara el apoyo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios para recolectar dinero en las calles del centro de la ciudad, seguido del permiso para vender botellas con agua a las afueras de la línea fronteriza, al parecer no habrá ninguna consideración en el tema, declaró el comandante de dicha agrupación civil, Noe González.



A un inició se les retiró el permiso para recolectar dinero en las calles con la justificación de que ello representa un riesgo tanto para el peatón como para los vehículos, por lo que los bomberos optaron por vender botellas con agua en el cruce de Estados Unidos a México, lo cual también fue negado por el Gobierno Municipal, afirmando que ello representaría una desventaja para los comercios establecidos.



“Nosotros nos acercamos a los comercios de la línea y todos nos dijeron que por ellos no habría problemas, les planteamos que por mes nos pondríamos a vender un fin de semana por lapso de cuatro horas, pero ni así se nos permite recaudar fondos para la corporación de bomberos”, declaró González tras agregar que por ello solicitaron una audiencia con el presidente Enrique Reina Lizarraga, en la que pretendían expresar por la situación que atraviesan pero, ello al parecer no es del interés de las autoridades municipales.



“Días atrás acudí con el titular de Protección Civil, Ernesto Portugal para saber qué día nos podrían atender, pero no hubo respuesta, así me lo dio a entender”, agregó.



Aunado a la falta de apoyo en el tema, el también bombero recordó que hace escasos meses el Ayuntamiento redujo el apoyo económico que se le entrega a los elementos de paga, obligándolos a trabajar menos horas o el mismo lapso por un sueldo menor.



Actualmente, las cuatro estaciones de los Bomberos Voluntarios en la ciudad, el Valle y el Golfo de Santa Clara están formadas por 35 elementos, de los cuales sólo nueve son de paga. Estas se sostienen mayormente de los eventos recaudatorios que los mismos integrantes realizan.