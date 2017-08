Proyecto Impulsa inicia inscripciones para el curso examen UABC 2018

(GH)

Los jóvenes que desean prepararse para tener un exitoso examen de admisión a la UABC, ahora cuentan con, y su programa de cursos que conjugan la enseñanza presencial y online.Su método, 2RP de capacitación consiste en, y aumenta las posibilidades de quedar en la carrera que desean a quienes se inscriben al curso.Eduardo Hoyos, Director de Impulsa, explicó que el 100% de los contenidos que se imparten durante el curso son desarrollados por personal del proyecto y se enfocan únicamente en lo que viene en el examen.“Hay muchas cosas que te enseñan en la preparatoria que no vienen en el examen, muchos aspirantes fracasan en su primer intento por no saber qué temas son los que tienen que repasar. Aquí los aspirantes reciben 3 manuales durante el curso y únicamente se abordan temas para el examen, nada mas y nada menos”, detalló.Los contenidos del curso que ofrecen están diseñados por profesionales en Español y Matemáticas, tanto para el manual impreso como para la plataforma de Internet, y cuentan con garantía de aprobación, bajo el cumplimiento de condiciones muy sencillas.“Si el alumno viene a todas las clases y lleva el 60% del curso en línea, casi llevó el curso 2 veces en seis meses. Si no queda, puede volver a tomar el curso gratis, hasta que quede. No hay ninguna razón por la cual una persona que viene a todas las clases y que lleva el curso desde su casa, hace todas las tareas, no quede”, comentó el Director.En caso de no haber sido admitido y haber cubierto el curso de la forma en que se indica, puedes reinscribirte y prepararte de nuevo sin costo alguno.El curso presencial consta de 64 horas en total, con sesiones semanales o en fin de semana dependiendo de la modalidad.Preocupados por llevar la capacitación a un mayor número de futuros universitarios, y hacerlo de mejor manera, los creadores de Proyecto Impulsa incursionan en la enseñanza web, con su propia plataforma de Internet llamada Unibetas.“Desde hace 2 años trabajamos en una plataforma que se llama Unibetas.com. Ahí los alumnos pueden encontrar todas las clases del curso. Tenemos más de 500 clases grabadas en video y más de 40 simuladores tipo examen de admisión”, narró el Director.Gracias a su plataforma web los cursos de proyecto Impulsa han alcanzado a alumnos del interior del país, en entidades como Baja California Sur, Jalisco, Ciudad de México y Nayarit.Con cuatro años de experiencia,“Hay otras empresas que dicen que quedas directamente por hacer un curso, o por pagar algo, nosotros no. Somos claros, se trata de preparación y por eso les damos la garantía de volver a tomar el curso a quienes de verdad se comprometen”, indicó Eduardo Hoyos.Las inscripciones para quienes aplicarán a la convocatoria 2018 ya están abiertas, puedes apartar tu lugar al curso examen uabc desde http://proyectoimpulsa.mx o acudir directamente a sus instalaciones en Mexicali, Tijuana o Ensenada.