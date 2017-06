Grupo Aries Inmobiliario pionero en Responsabilidad Social Empresarial

(GH)

El día 25 de mayo, se llevó a cabo en Tijuana el primer evento de Responsabilidad Social Empresarial a cargo del prestigiado Grupo Aries inmobiliario, pionero de esta labor en Baja California.



En el encuentro se habló sobre la situación de la responsabilidad social en Baja California y el país, con paneles y conferencias de otras empresas de la región, además el Centro Mexicano para la Filantropía impartió un taller sobre el Distintivo ESR.



El director general de Grupo Aries, Jorge Francisco Ojeda García sostiene que ser una empresa socialmente responsable es el camino que debe tomar una organi-zación para trascender ante las adversidades y circunstancias complejas por las que atraviesa actualmente el país, No hay empresa exitosa que no sea social-mente responsable destaco Jorge Ojeda. Esto ya no es una opción, es un de-ber ético y moral, una obligación que tenemos todos como seres humanos.

Además de tener un compromiso claro con sus clientes; fortaleciendo su patrimo-nio con estratégicas ubicaciones con una alta plusvalía, seguridad y certidumbre jurídica en su inversión; a sus colaboradores con atractivos estímulos y beneficios para desarrollar su talento y visión organizacional, así como el cuidado con el me-dio ambiente a través de sus respectivos manifiestos de impacto ambiental en ca-da uno de sus desarrollos y las causas sociales para lograr ser una empresa sus-tentable logrando el bienestar común en nuestro planeta.

En la ceremonia, Jorge Ojeda como parte de sus proyectos sociales y de inclusión, anunció una donación por 25 mil pesos a la Cruz Roja, hizo promoción solidaria con la cultura y el deporte con la presencia del Actor Andrés Garcia y destacados boxeadores entre otros vínculos con grupos vulnerables, través del DIF para ayudar a la gente más necesitada y sobre todo a la niñez con becas es-tudiantiles, uniformes escolares, alimentos y mejoramientos a instalaciones de ins-tancias infantiles.



Grupo Aries invito a que otras empresas se unan a este esfuerzo para fortalecer y mejorar la estabilidad de México, dar un paso firme hacia la sustentabilidad de nuestro país para darle un mejor futuro a las siguientes generaciones y, sobre to-do, ayudar a la gente más vulnerable de nuestra sociedad.