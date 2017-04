Hawkers, revoluciona la industria de lentes de sol en México

(GH)

, esque se asienta en México con más de medio millón de unidades vendidas en el país en el último año.Estos cuatro jovenes empresarios, comenzaron con una inversión equivalente a 6,000 pesos mexicanos, lo que hoy en día les ha llevado a facturar más de 2 mil millones de pesos mexicanos, vendiendo 5 millones de lentes, en sólo tres años y en más de 50 países.Sus grandes estretegias de branding y comunicación basadas en la difusión a través de redes sociales, principalmente en Facebook han logrado un exito estupendo, contando con más de 5 millones de fans, seguido por 500,000 en Instagram y más de 200,000 seguidores en Twitter.Todo esto gracias a las estrategias de publicidad aplicadas por el equipo de Hawkers, así como el control de las métricas y el correcto análisis de los datos.La creatividad de estos jovenes no se quedó solo en revolucionar la industria de los lentes de sol, si no que también deciden inventar su propio modelo de negocios denominado, ya que el resto de los modelos de negocio no los define.Por si no fuera poco, su estrategia digital ha revolucionado las redes sociales logrando el, siendo reconocidos por Facebook como la empresa con el mejor rendimiento publicitario en EMEA, o seleccionados por Google como pioneros del programa para empresas con alto potencial.También la marca ha sido reconocida por Twitter como una de las empresas que mejor utiliza la red social, y que más trending topics orgánicos ha conseguido.Su objetivo principal es r; lentes de marca y calidad a un precio justo.Los lentes de sol Hawkers han sido diseñados para aquellas personas de espíritu atrevido y relajado.Todos los modelos incluyen micas polarizadas y 100% de protección UV.Nosotros vendemos una marca a un precio justo, lo que convierte la compra en inteligente. En Hawkers, el producto no es la marca, la marca es el producto.