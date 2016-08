Podrían sancionar a policías que no acudieron al antidoping

MEXICALI, Baja California(GH)

Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) que no acudieron a realizarse el examen toxicológico ordenado por Sindicatura Municipal corren el riesgo de ser sancionados.



El titular de la Policía Municipal, Alejandro Monreal Noriega, indicó que la inasistencia de 173 agentes al control antidopaje fue motivado por distintas razones.



Algunos oficiales no fueron notificados debidamente, añadió, y al no tener una notificación oficial no se les puede fincar responsabilidad a pesar de aparecer en el listado emitido por Sindicatura Municipal.



Sin embargo, aquellos que fueron notificados en tiempo y forma y no acudieron, son susceptibles de una sanción por parte de Sindicatura Municipal.



Lo anterior, porque se contempla en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial dentro del catalogo de obligaciones, que deben de asistir a cualquier evaluación ya sea medica, toxicológica o de capacitación.



Reiteró que el listado emitido por la Sindicatura con la totalidad de los elementos a evaluar se dio de manera sorpresiva.



Manifestó que alrededor del 70% de los agentes que no acudieron no se encontraban en activo, ya sea por vacaciones, incapacidad e incluso algunos ya no formaban parte de la corporación.