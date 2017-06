Capturan en El Centro a hombres armados

EL CENTRO, California(GH)

Dos escopetas y un arma corta fueron decomisadas y tres hombres fueron detenidos en dos hechos distintos en la ciudad de El Centro, California, informó el Departamento de Policía de la ciudad.Robert Sawyer, comandante de la corporación, dijo que el primer caso ocurrió este lunes a las 13:34 horas, cuando agentes atendieron un reporte de un vehículo sospechoso, descrito como una Ford Escape roja.El denunciante dijo que días antes, el conductor de un auto similar había sacado un arma de fuego en esa misma zona y por ello requirió de la revisión de los policías.El auto del sospechoso fue detenido en el cruce de la calle Quinta y avenida Park, donde se entrevistaron con Benny Ray Price, de 74 años y residente de Imperial, quien autorizó a los oficiales la revisión de su auto.Fue él mismo quien les dijo que en la puerta del piloto se encontraba un arma calibre .22, la cual fue encontraba abastecida con tiros útiles. Sin embargo, no tenía permiso para la portación de arma de fuego, por lo que fue detenido.La segunda detención ocurrió este martes a las 21:15 horas cuando agente detuvieron a un vehículo Honda en la calle 17 y la avenida Villa por una infracción de tránsito, al no llevar la placa frontal puesta.El oficial se entrevistó con los cuatro ocupantes y determinó que el conductor, Héctor Longoria, de 24 años y residente de El Centro, no tenía licencia de conducir y contaba con tres órdenes de arresto.Al momento de realizar un inventario del vehículo se dieron cuenta que en la cajuela había una escopeta recortada, además de otra más en posesión de otro de los ocupantes del auto, identificado como Brandon Young, de 20 años y residente de Heber.Los tres detenidos fueron ingresados a la prisión del condado Imperial.