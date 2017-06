No encuentran pistola involucrada en asalto

MEXICALI, Baja California(GH)

El arma de fuego con la que presuntamente dispararon asaltantes en contra de policías que los perseguían en el fraccionamiento Villa Colonia, no fue localizada, así como el monto de lo robado, reportó la Policía Municipal.Fue a las 19:00 horas de este jueves cuando se inició la movilización policiaca, luego de que se registró el asalto en una estación de Gas Silza, ubicada en la calzada Héctor Terán y calle Heroico Colegio Militar, en la colonia Vicente Guerrero.La persecución terminó en el fraccionamiento Villa Colonial, donde se realizaron detonaciones, aparentemente entre policías y asaltantes, sin embargo, el arma utilizada por los sospechosos no fue localizada."Escuché los pasos en el techo y cuando salí mire que iban llegando policías y patrullas y rápido nos encerramos", comentó un vecino, quien tenía en su casa una niña de menos de un año de edad.Norberto “N”, de 44 años y Alejandro “N”, de 29, fueron detenidos en un predio baldío adyacente al bulevar Venustiano Carranza, cuando pretendían esconderse entre arbustos y chamizos, comentó un policía.Entre sus pertenencias solo localizaron un arma de utilería que simulaba una escuadra negra, pero el monto de lo robado, aproximadamente de 1 mil 600 pesos, no fueron localizados, señala el reporte.De acuerdo a un testigo, la camioneta Chevrolet en la que huían los asaltantes había sido detenida sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, antes de llegar a la calzada Venustiano Carranza, donde sacaron el arma de fuego y un policía realizó una detonación contra el auto.Posteriormente, se internaron en el fraccionamiento, donde finalmente fueron interceptados por más de 20 unidades de la Policía Municipal y Ministerial.Según información de la Policía Ministerial, se cree que los sospechosos intentaban resguardarse en un domicilio del fraccionamiento sobre la calle Misión Viejo, donde se les relaciona con unos residentes al final de esa calle.Ambos detenidos serán turnados a la Fiscalía para que se determine su situación legal.