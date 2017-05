Aplicara Yuma "cero tolerancia" en automovilistas

MEXICALI, Baja California(GH)

El proyecto “Drive Safe 2017” en Yuma, Arizona, representará cero tolerancia para automovilistas por parte de las autoridades policiales, que realizarán detenciones por infracciones de tránsito consideradas como “menores”.



El no marcar vuelta, no detenerse correctamente en un alto o manejar de manera distraída serán motivo de infracción, para lo cual habrá operativos especiales por parte del Departamento de Policía de Yuma.



Janet Sánchez, portavoz de la Policía, informó que el programa se llevará a cabo del 5 al 11 de junio, sobre la calle 24, así como otras identificadas como de alta incidencia en violaciones al Reglamento de Tránsito.



Entre las infracciones que pondrán más atención se encuentran exceder el límite de velocidad, utilizar el teléfono celular mientras se conduce un auto, no marcar direccionales y no realizar altos o semáforos de manera correcta.