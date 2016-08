Investiga PGJE dos homicidios ocurridos el fin de semana

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado informaron sobre los dos homicidios ocurridos de manera violenta, los cuales fueron reportados durante el fin de semana.



Primeramente el cuerpo que fue encontrado en el panteón Jardín del Descanso, donde se informó que se encontró una persona del sexo femenino que no ha sido identificada, la cual no contaba con signos vitales.



Indicó el Subprocurador de investigaciones Especiales, David Lozano Blancas que hasta el momento la causa de la muerte se presume sea por estrangulamiento, debido a que contaba con huellas de violencia en la zona del cuello.



Por otra parte el cuerpo que fue encontrado flotando en el canal de riego, el cual se dijo que era de una persona de sexo masculino, la cual se cree responde a nombre de Luis Iván Montiel, ya que se encontró una credencial no oficial entre sus ropas.



Autoridades informaron que esta persona contaba con diversas lesiones a la altura del cuello, las cuales se presume pudieron haber sido por arma blanca siendo estas la causa de muerte de esta persona.