Roban caja fuerte de un centro de verificación

MEXICALI, Baja California

Un monto cercano a los 70 mil pesos fue hurtado con lujo de violencia de las oficinas de Verificación Vehicular ubicadas en González Ortega ,la madrugada de ayer, informaron autoridades.



Los reportes dados por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indican que los hechos se registraron al filo de las 01:08 horas, solicitando agentes de la Policía Municipal.



Los elementos arribaron a la avenida Río Sabinas y Calle Octava, encontrando al guardia de seguridad amarrado, el cual se encargó de confirmar los hechos.



Precisó a los agentes que dos hombres y una mujer arribaron al lugar a bordo de un pick up Nissan de modelo antiguo.



Los sospechosos se abalanzaron contra el guardia quien debido a la superioridad numérica no pudo hacer nada para defenderse.



Con cuchillo y machete lograron someterlo, para posteriormente atarlo de pies y manos, dejándolo inmovilizado, por lo que procedieron a hurtar la caja fuerte del negocio donde estaba el dinero.



Una vez obtenido el dinero abordaron el pick up en el que escaparon con rumbo desconocido, perdiéndose entre las calles de la colonia.



Se informó por autoridades que horas después se observó a un individuo en las cercanías del lugar conduciendo a exceso de velocidad, por lo cual fue abordado por agentes de Policía Municipal.



Esta persona de nombre Marco Antonio “N”, de 52 años de edad, fue asegurado notificando que se cree podría estar involucrado con el robo ocurrido al centro de verificación.



Sobre los otros dos presuntos responsables hasta el momento no se ha logrado notificar detención, así como el botín que no se ha logrado recuperar.