Libre acusado de homicidio en juicio oral

MEXICALI, Baja California(GH)

Un Tribunal de Juicio Oral absolvió a un hombre acusado de un homicidio ocurrido en un motel de Mexicali en el año 2014, luego de estar casi 3 años preso en espera de la resolución de su caso.



Santos Pardo Barrón, de 24 años, recibió sentencia absolutoria, luego de que la Fiscalía no pudo comprobar su participación en el homicidio de Ariel Aguilar Briseño, ocurrido el 20 de agosto de 2014.



Inicialmente los cargos para los dos imputados en este caso se clasificaron como homicidio calificado, pero luego se reclasificó a homicidio en riña, de acuerdo al expediente con número de Causa Penal 2249/2014.



Pardo Barrón, uno de los imputados en el caso, durante la individualización de la pena, fue absuelto de los cargos, mientras que el segundo imputado, Sergio “N”, recibió una pena de 7 años de prisión.



EL CASO



El 20 de agosto a las 08:00 horas, en la habitación nueve del Motel Puerta del Sol, sobre la carretera a Tijuana, fue encontrado muerto Ariel Aguilar Briseño, luego de que se escuchó un disparo al interior del cuarto.



Empleados del hotel, alertados por el estruendo, encontraron al hombre en el cuarto, con una lesión en el pecho y otra en la cabeza, además afirmaron haber visto a dos hombres salir corriendo del cuarto y brincar la barda perimetral.



Un empleado del hotel los siguió y le dijo a los policías que se habían escondido en un hotel en obra negra ubicado cerca del lugar de los hechos y ahí detuvieron a Pardo Barrón y a Sergio “N”, entonces de 22 y 26 años de edad.



De acuerdo al reporte de la Policía Municipal, ambos fueron detenidos cuando supuestamente pretendían esconder enterrando un desarmador con punta y una oxidada arma de fuego tipo revólver.



Tras su detención, el 27 de agosto de 2014 ambos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado por ventaja con medida de prisión preventiva y con un plazo de investigación de seis meses.



Según la acusación de la Fiscalía, el homicidio ocurrió luego de que los tres estuvieron consumiendo alcohol y drogas, además de haber solicitado servicios sexuales de una mujer en el motel.



EL JUICIO



Una vez presentadas las pruebas y alegatos de la defensa y la fiscalía el pasado 22 de mayo, se dictó la apertura del Juicio Oral.



El pasado 21 de junio, el Tribunal, representado por el Juez Fernando Serrano Jiménez, determinó que no había pruebas contundentes en contra de Santos Pardo Barrón en el homicidio, por lo que emitió un fallo absolutorio a su favor.



En total, estuvo 2 años y 10 meses en prisión. En este lapso, el delito se reclasificó a homicidio en riña y sólo Sergio “N”, el segundo imputado, fue encontrado culpable del delito.



De acuerdo a los alegatos de la Defensa, la Fiscalía nunca presentó pruebas científicas que probaran la participación de Pardo Barrón en el homicidio, aunque admite que estuvo en el lugar de los hechos.



Entre los argumentos que presentó la Defensa, se encuentra el dictamen que prueba que Pardo Barrón no disparó el arma homicida, y que además no se le realizaron más pruebas periciales al imputado.



Santos Pardo Barrón fue liberado de manera inmediata, sin embargo, el segundo imputado, Sergio “N”, recibió sentencia condenatoria de 7 años en prisión por el delito de homicidio en riña.



Para este caso, se programó una audiencia de Lectura de Sentencia para el próximo 3 de julio a las 13:00 horas.





EN DATOS



••Causa Penal: 2249/2014



••NUC: 0202-33273- 2014



••Delito: (Reclasificado) Homicidio en Riña



••Juicio Oral



••Juez: Fernando Serrano Jiménez



••Fiscalía: Nicolás Serrano y Rafael Cervantes



••Defensa de Santos Pardo: Luis Ramón Valdez Salas y Jorge Caloca;



••Defensa de Sergio “N”: Defensor público