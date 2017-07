Localizan sin vida en carretera al aeropuerto a persona desaparecida

MEXICALI, Baja California(GH)

Una persona reportada como desaparecida desde el jueves fue hallada sin vida en una parcela ubicada sobre la carretera al Aeropuerto, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



Reportes de la PGJE señalan que la tarde del viernes fue encontrado el cuerpo de un hombre sin vida en una parcela de la colonia Castro, sobre la carretera al Aeropuerto.



Al lugar se trasladó personal de Servicios Periciales para hacer el levantamiento del cadáver y posteriormente realizarle la necropsia de Ley.



La persona fue identificada como Juan Carlos Covarrubias Frías, que fue reportada como desaparecida en redes sociales desde la tarde del jueves.



De acuerdo al Servicio Médico Forense, el sujeto falleció de asfixia por sofocación, además de presentar señales de sujeción y golpes en el cuerpo.



El vehículo donde viajaba Covarrubias Frías no fue localizado en el área, por lo que las autoridades ministeriales implementaron un operativo para dar con su paradero y emprender una línea de investigación.



Desde el jueves por la noche, en redes sociales fue compartida la imagen de Covarrubias Frías, señalando que había salido a trabajar desde esa mañana y no lograban comunicarse con él.



Sus familiares quisieron contactarse con él a medio día pero no les fue posible, ya que no contestaba las llamadas telefónicas y al marcar a su trabajo se les dijo que no había arribado.