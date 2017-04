Ejecutan frente a "kínder" a un ex funcionario

MEXICALI, Baja California(GH)

Un ex funcionario municipal fue ejecutado a balazos ayer por la mañana frente al Preescolar Federico Froebel y la Rectoría de la UABC.



El occiso está identificado como Felipe Rafael Salazar Ruiz, de 43 años, quien fue baleado cuando iba a abordar su vehículo tras dejar a un menor en el Preescolar, ubicado en la calle Julián Carrillo, entre las avenidas Lerdo y Obregón, en la Segunda Sección.



Salazar Ruiz era militar y se desempeñó como coordinador jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) durante un periodo cercano a los siete meses, en la administración del alcalde Jaime Díaz.



Se notificó que al culminar con labores en la administración municipal, se dedicó al litigio e incluso colaboraba como asesor jurídico del grupo social Célula 686.



El crimen



La ejecución se registró cerca de las 09:00 horas.



Reportes a la central de emergencias indicaban que había una persona herida, arribando elementos policiacos y de Cruz Roja a la calle Julián Carrillo.



Sobre el pavimento estaba tirado el cuerpo de Salazar Ruiz, a un lado de un pick up Ford F150 color gris con placas del Estado de Sinaloa UE-67812, estacionado en doble fila.



Paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron el cuerpo parcialmente con una sábana.



Se solicitó la presencia de la Policía Ministerial del Estado y Servicios Periciales, para realizar las indagatorias.



Reportes de autoridades indican que Salazar Ruiz salía del Preescolar donde dejó a un menor y cuando iba a abordar su unidad fue baleado por dos sujetos al menos en seis ocasiones, que le causaron la muerte en el acto.



Enseguida, los agresores abordaron un sedán color dorado para huir hacia el Oriente de la ciudad, a donde agentes realizaron operativos en búsqueda de éstos culminando sin éxito alguno.



Investigan



Fuentes de la Procuraduría estatal indicaron que se buscarán las líneas de investigación, entre ellas las actividades laborales del abogado, los casos que abordaba y el aspecto de sus relaciones sociales y familiares.



Revisando la escena del crimen se localizaron cartuchos percutidos de arma de fuego, los cuales fueron tomados como evidencia para realizar pruebas de balística y comprobar el tipo de arma.



De igual forma, personal de Protección Civil Municipal arribó al lugar activando los protocolos de emergencia, debido a que los hechos se registraron frente al Preescolar, aunque no hubo necesidad de desalojar el plantel.