Reportan persona muerta en vía pública

MEXICALI, Baja California(GH)

El cuerpo de una persona sin vida fue reportado yacido sobre la vía pública en el interior de la Primera Sección durante la mañana del sábado, informaron elementos de Policía Municipal.



El occiso al no contar con alguna identificación no ha podido ser reconocido, solamente se dijo que tiene cerca de 65 años, y vestía pantalón rojo, tez morena y cabello blanco.



Cerca de las 11:00 horas se dio el reporte pidiendo a unidad de Cruz Roja, indicando que en una pequeña área verde entre James W. Stone y López Mateos había una persona sin reaccionar.



Al lugar arribó la BC-082 de Cruz Roja donde paramédicos quienes indicaron que esta persona ya no contaba con signos vitales, se intentó dar atención pero sin éxito por lo que se declaró muerta en el lugar.



Autoridades indicaron que hasta el momento esta persona no cuenta con huellas de violencia, pero será en Semefo donde se corroborara el hecho.