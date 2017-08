Encuentran persona sin vida en Ángeles de Puebla

MEXICALI, Baja California(GH)

La mañana de este sábado fue encontrado el cuerpo sin vida y desnudo de una persona sin identificar en el interior de una vivienda ubicada en fraccionamiento Ángeles de Puebla.



Primeros reportes indican que cerca de las 09:20 horas se informó que en una vivienda en avenida Jopala se encontraba un cuerpo el cual no respondía a los llamados, solicitando agentes municipales y socorristas de Cruz Roja.



Al llegar fue que se percataron que ya no contaba con signos vitales, y se encontraron manchas hemáticas en el suelo, por lo que se solicitó a agentes ministeriales en el lugar.



Se informó por vecinos de la zona que el día de ayer sostuvo una riña con varias personas, siendo luego ingresado a la vivienda en la que está mañana se encontró ya sin vida.



Debido a que en el lugar no se cuenta con información suficiente sobre los hechos fue trasladado a Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia y dar con causa de muerte.