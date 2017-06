Fallece persona en situación de calle en vía pública

MEXICALI, Baja California(GH)

Una persona en aparente situación de calle pereció durante la noche del lunes en la cercanía del Hotel del Migrante en la Primera Sección de Mexicali, según informes dados por autoridades municipales.



Cerca de las 20:30 horas fue que se reportó sobre la avenida Agustín Melgar y Callejón Reforma una persona que se encontraba tendida sobre la cerca, la cual no respondía al llamado de sus compañeros.



Autoridades y personal de Cruz Roja se apersonaron al lugar solamente para confirmar que la persona se encontraba sin vida, razón por la que se procedió a delimitar el área donde se encontraba.



De momento la causa de fallecimiento no se ha logrado dar a conocer, pero a los pies de hoy fallecido se encontró una jeringa, por lo que se puede presumir era una persona farmacodependiente.



Sobre la persona no hay mucha información solo que era una persona de sexo masculino, tez moreno, delgado, quien solo contaba con pantaloncillos cortos y sandalias.



Será en Servicio Médico Forense (Semefo) donde al realizar la necropsia correspondiente se pueda detallar la causa por la cual pereció y ver si es posible identificarlo.



Con este deceso son cuatro personas que se han logrado registrar que han perecido en vía pública o edificios en desuso, donde solo dos de ellos se notificó perecieron por causas naturales.