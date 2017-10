Recibió niña una golpiza; 35 lesiones

información relacionada

MEXICALI, Baja California(GH)

La necropsia realizada al cuerpo de Emma Sofía, de 2 años, quien fue encontrada muerta en un domicilio de fraccionamiento Misión del Ángel, determinó que presentaba 35 lesiones.



César Raúl González Vaca, coordinador General del Servicio Médico Forense (Semefo) en Baja California, indicó que la mayoría de las lesiones son de equimosis, o moretones, y excoriaciones.



“Es de mencionar que las lesiones son de diversa cronología, como lo es de data reciente, como otra de tres a cinco días, se podría llamar el Síndrome de Niño Maltratado”, manifestó.

Según lo arrojado por la necropsia se notificó que las lesiones en el cuerpo tenían una cronología de entre quince a 20 días de haberse producido, hasta unas más recientes.



Dijo que la causa del fallecimiento de la menor se debió a un traumatismo craneal, torácico y abdominal, siendo estas tres lesiones las que culminaron con su vida.



“En cráneo presentó hematomas con hemorragia intracraneal, tórax un pulmón lacerado, en abdomen presenta órganos contundidos o golpeados, y en genitales una lesión y manipulación anal, vagina estaba integra”, precisó.



De momento no se ha logrado notificar si esta manipulación pudiera ser producto de una violación, por lo que fueron tomadas muestras a la espera de que autoridades puedan decretar si existe o no.



Se indicó que hasta esos momentos, los familiares no habían acudido a realizar el trámite correspondiente para la liberación del cuerpo, ni se habían acercado a reclamar el mismo.



INVESTIGAN HOMICIDIO

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmaron que la muerte de la menor Emma Sofía, ocurrida la tarde del lunes en el fraccionamiento Misión del Ángel, es investigado como homicidio.



David Lozano Blancas, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), precisó que Javier Enrique “N”, de 23 años, fue presentado como sospechoso del homicidio de su hijastra.



Informó que fue alrededor de las 12:00 horas cuando se recibió el llamado, notificando que una menor de 2 años presentaba golpes en su cuerpo, abocándose al lugar personal de la Cruz Roja. “Informan que se trata de una casa habitación donde en el interior se encuentra una persona de sexo masculino, quien da acceso a unidades, encontrando arriba de una cama el cuerpo sin vida de una menor de 2 años”, puntualizó.



Al revisar el cuerpo de la menor, refieren socorristas de Cruz Roja que el cuerpo comenzaba a presentar rigidez cadavérica, por lo que se cree ya tenía horas de muerta.



En esos momentos se dio aviso a las autoridades correspondientes, arribando autoridades municipales y ministeriales, quienes al tener información de lo ocurrido se entrevistan con el padrastro.



Se indicó que durante la entrevista de los agentes con el padrastro de la menor fallecida, refería que hizo el llamado ya que la niña se había caído de la cama, manteniendo la declaración.



“Se pidió apoyo de Servicios Periciales donde al llegar realizan una valoración física del cuerpo, y se puede determinar que las lesiones que presentaba la menor no eran producto de una caída”, dijo.



Fue en ese momento que esta persona, Javier Enrique “N”, quedó en calidad de detenido, procediendo a trasladarlo para que rinda la declaración sobre lo ocurrido con la menor Emma Sofía.



Al realizar la revisión de antecedentes del hoy detenido, se notificó que en Mexicali no presentaba alguna, solamente una denuncia presentada por la madre de la menor por lesiones hacia ella.



Sobre la madre de la menor occisa, indicó Lozano Blancas, no cuenta con responsabilidad penal hasta el momento.