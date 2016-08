Buscan a familiares o amigos de Gerardo Mendoza

La persona se encontraba según el reporte policiaco en la avenida Galena y Paseo de las Arboledas, del fraccionamiento Pedregal, manifestando que salió de su hogar y ya no supo regresar, al cuestionarle sobre una seña en particular para dar con su domicilio, sólo respondió que vivía solo, no proporciono más datos. Foto: Cortesía