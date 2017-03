Asaltan casino dos empistolados

(GH)

Dos hombres armados con pistolas perpetraron anoche un asalto a un casino ubicado en la plaza Carranza.



Los sospechosos ingresaron al establecimiento aproximadamente a las 22:30 horas y se dirigieron al área de cajas.



Al estar frente a las cajeras desenfundaron las pistolas para amagar al personal y obligarlo a entregar el dinero.



Clientes que se dieron cuenta corrieron para alejarse.



Cuando los ladrones tuvieron el botín, corrieron hacia la puerta por donde sale el personal, para huir por el estacionamiento al parecer hacia el fraccionamiento Rancho Ña Bodega.



Los guardias de seguro del casino no pudieron hacer nada porque no usan armas.



Posteriormente llegó al lugar personal de la Policia Ministerial del Estado.



El monto de lo robado no se ha dado a conocer.