Acribillan a hombre en camioneta

MEXICALI, Baja California(GH)

Un hombre fue acribillado cuando se encontraba a bordo de una camioneta de reciente modelo, a las afueras del fraccionamiento Condesa Residencial, en la zona Oriente de la ciudad.



A bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe, el cuerpo quedó en el asiento del conductor, con seis impactos de bala calibre nueve milímetros, uno de ellos atinó en la cabeza y probablemente sería el que le segó la vida.



De acuerdo al reporte registrado al 911, a las 21:17 horas se notificó de disparos de arma de fuego sobre el Anillo Periférico, a la altura de la calle Paseo de las Bárcenas, a las afueras del fraccionamiento Condesa.



Antonio Jonathan Tejeda Robles, de 34 años, es como fue identificado el hombre asesinado de acuerdo a las identificaciones que portaba consigo, y que, según testigos, fue atacado por un sujeto que bajó de un auto VW Jetta negro, para dispararle.



La camioneta color arena, modelo 2009, quedó perforada en al menos cinco ocasiones por las balas que atravesaron el metal para alojarse en el cuerpo de la víctima, quien, para cuando llegaron los oficiales, aún tenía débiles signos vitales.



Paramédicos fueron requeridos en el lugar pero para cuando arribaron, Tejeda Robles ya había fallecido.



Inicio de investigación



Aunque no reveló alguna línea de investigación sobre el homicidio, el coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) de la PGJE, dijo que el hombre asesinado no contaba con antecedentes penales en la entidad.



David Lozano Blancas señaló que se iniciaron las investigaciones y buscarán analizar su entorno personal para determinar un móvil y trazar rutas hacía los autores de la ejecución.



El vehículo en el que presuntamente huyó el homicida fue localizado calles cercanas a la escena del crimen, el cual fue decomisado para ser sometido a diversos análisis periciales.



Los Paquetes



Al interior de la camioneta se encontraron algunos paquetes con sustancias sospechosas en el asiento posterior, confirmó David Lozano Blancas, los cuales se están analizando para determinar de qué se trata.



De momento, no pudo aseverar que se tratara de drogas o narcóticos, así como la cantidad de paquetes localizados dentro del vehículo.



Una vez que los dictámenes periciales revelen la sustancia localizada en la camioneta, se integrará a la carpeta de investigación.



En datos



Hora: 21:17 horas

Lugar: Anillo Periférico y Paseo de las Bárcenas, fraccionamiento Condesa.

Víctima: Antonio Jonathan Tejeda Robles, 34 años.

Vehículo de la víctima: Chevrolet Tahoe, modelo 2009, placas 764G11 de California.

Vehículo de los sospechosos: VW Jetta negro, modelo 2002, placas 7 ENK660.