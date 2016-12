Mueren en la calle 2 hombres; ignoran causas

MEXICALI, Baja California(GH)

Dos personas murieron en la calle en diferentes puntos de la ciudad por causas desconocidas.



El primer caso ocurrió cerca de las 12:00 horas en calzada Anáhuac, en la colonia Montealbán, donde los reportes indican que un sujeto deambulaba hacia el Sur por la vía pública cuando desvaneció.



Se reportó al 911 el incidente llegando como primera respuesta Policía Municipal y elementos de Bomberos, quienes buscaron reanimar a la persona sin resultados.



Momentos después arribó la ambulancia BC-063 de Cruz Roja donde los paramédicos aplicaron los primeros auxilios al sujeto sin éxito, y procedieron a tomar sus signos vitales.



Al no sentirlos notificaron que la persona, de aproximadamente 60 años, ya había fallecido, por lo que sólo taparon el cuerpo del sujeto y solicitaron la presencia de autoridades de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



Momentos después se informó de una persona que se encontraba inconsciente en el interior de un baño de un centro deportivo en colonia Robledo, al Oriente de Mexicali, donde arribaron autoridades.



Al arribó de Policía Municipal sobre avenida Laurel de la India y Obmú se encontró a la persona que no respondía al llamado de los agentes, solicitando la unidad de Cruz Roja en el lugar.



Los paramédicos de la ambulancia BC-063 fue la que se encargaron de dar las atenciones, la cual se confirmo que había perecido momentos atrás por lo que se procedió a solicitar a Policía Ministerial.



De manera similar, la persona de unos 30 años no pudo ser identificada.