Incendio en Tecate sofocado en 60%

MEXICALI, Baja California(GH)

El incendio forestal en Tecate ha sido controlado al 60% en el relleno sanitario de la carretera libre a Tijuana a la altura del kilómetro 141.



El cual comenzó desde la tarde del lunes en la zona de la colonia el Paso del Águila.



Personal de comunicación del ayuntamiento, informó que no han causas aún confirmadas del origen del incendio, pero que el viento ha avivado las llamaradas.



Las labores de sofocamiento continuaron por la tarde del martes por parte de Bomberos y Protección Civil.



Quienes controlaron que el fuego no tomara cause a viviendas aledañas.



El riesgo aún permanece especialmente para flora y fauna cercana a la zona del fuego y agregaron que hasta el momento no hay una cifra de hectáreas afectadas.