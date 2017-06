Vinculan a proceso a dos por robo violento en Campestre

(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenidos Oriente, logró la vinculación a proceso de dos imputados relacionados en los hechos delictivos registrados en el Club Campestre.



El Subprocurador de Zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador, informó que el juez de garantía resolvió vincular a proceso a los imputados Ramiro “N” y Miguel Ángel “N”, por los delitos de robo con violencia, robo de vehículo de motor con violencia y privación de la libertad agravada.



Los hechos se registraron la noche del 14 de junio, Miguel Ángel, Ramiro acompañado de otro sujeto aun no identificado, llegaron hasta las instalaciones del Club de Golf, ubicado en el Fraccionamiento Campestre, portando todos armas de fuego tipo revolver, con el rostro cubierto con paños y vestidos con ropa oscura.



Se dirigieron a la caseta de vigilancia en donde golpearon y amagaron a dos guardias de seguridad y los obligan a acompañarlos hacia el interior de dicho club, en donde estaban aproximadamente 20 personas celebrando el día del padre.



Una vez llegaron al lugar, les ordenan a los guardias de seguridad que se tiraran al piso, gritando “Es un asalto y tírense al suelo, saquen sus pertenencias, y no dejen nada por que si no les vamos a dar un balazo”.



Los despojaron de teléfonos celulares siendo 11 teléfonos entre ellos 8 Iphone y 2 Samsung Galaxy 7, entre otros celulares. Alhajas de oro y plata, entre ellos un Rolex, así como dinero en efectivo y documentos personales como identificaciones y tarjetas bancarias a nombre de todos las víctimas.



Durante la audiencia el Fiscal logró además prisión preventiva en contra de los imputados y plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, para fortalecer las pruebas en su contra.