Están el 80% de asesinatos vinculados al narcotráfico

MEXICALI, Baja California(GH)

Algunos de los últimos homicidios que se han presentado en el Municipio de Mexicali se encuentran relacionados con temas del crimen organizado, dijo Daniel de la Rosa Anaya.



El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE) indicó que al menos dos de los últimos hechos que se han registrado en la ciudad se encuentran vinculados a estos factores.



“El promedio que se tiene es la misma que se tiene a nivel estatal, que es aproximadamente el 80% en la ciudad de Mexicali”, expresó.



Existe un incremento no únicamente en Baja California, agregó, sino en Estados de la República donde se cuenta con el mismo porcentaje que obedece a estos factores.



“Lo que se vive es un reacomodo a nivel nacional de grupos delictivos, lo que se ha visto del caso de Sinaloa o Jalisco y otras entidades federativas que tienen efecto en Baja California”, dijo.



A nivel estatal los cerca de 280 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se encuentran centrados en el Municipio de Tijuana y Zona Costa, para reducir los indicadores delictivos que se tienen allá.



Indicó el titular de la SSPE que lo importante es el trabajo en colaboración que se tiene con los tres niveles de Gobierno para seguir trabajando en la desarticulación de grupos.



Piden a la Policía Federal



El Gobierno del Estado ha solicitado el refuerzo de policías federales y mayor presencia de la Gendarmería en Baja California para el combate a la inseguridad, informó Gustavo Sánchez Vásquez.



El Alcalde de Mexicali detalló que no han llegado los contingentes, pero la solicitud ya fue emitida por Francisco Vega de Lamadrid al Gobierno Federal.



Agregó que está en contra de solicitar fuerzas militares para el patrullaje en las calles.



“No quiere decir que no haya coordinación con Sedena –Secretaría de la Defensa Nacional-, porque hay operativos con el Ejército, Policía Federal y continuarán los operativos específicos para atacar el crimen organizado”, declaró.



Ante el llamado de las cámaras empresariales por abatir los índices delictivos, el Presidente Municipal resaltó que hay diálogo, mesas de trabajo y coordinación con el sector productivo para implementar políticas públicas en materia de seguridad.



Cambios en la PME



La Procuraduría General de Justicia del Estado informó la designación de nuevos comandantes de la Policía Ministerial del Estado (PME) en Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito.



En Mexicali se tomó la protesta a José Luis Gómez Ortega, quien se desempeñaba como jefe de grupo de Antisecuestros, perteneciente a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE).



Como comandante Operativo fue designado Juan Ramón Armenta Cota, quien era sub jefe del grupo de Homicidios Violentos.



El nuevo comandante de Zona Ensenada, César Alberto Ibarra Arballo, fungía anteriormente como comandante operativo. El comandante Operativo José Luis Solís Sandoval, se desempeñaba como jefe de grupo de aprehensiones.



En Playas de Rosarito fue designado como comandante operativo, Juan Antonio Armenta Sánchez.