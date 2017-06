Ex diputada ligada al 'Chapo' comparecerá ante Juez en SD

SAN DIEGO,California(GH)

Lucero Guadalupe Sánchez López, ex Legisladora por Cosalá, Sinaloa, fue detenida por autoridades estadounidenses este miércoles por la mañana en la Garita de Tijuana/San Ysidro.



De acuerdo a información de la Fiscalía del Sur de California, la diputada con licencia fue detenida a las 09:30 horas en el cruce exprés de Otay Mesa.



Sánchez López enfrentaba un proceso penal en libertad por el uso de documentos apócrifos, utilizados para visitar a Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo" Guzmán, el 31 de diciembre de 2014.



Apenas el pasado 13 de junio de 2016 fue separada del cargo y desaforada para que enfrentara el proceso que le lleva la Procuraduría General de la República.



Por tal motivo, la ex legisladora por el PAN en Sinaloa no podía salir del país, y es por ello que fue asegurada ayer por la mañana en San Diego.



La audiencia ante un Juez de Distrito está programada este jueves para las 14:00 horas.