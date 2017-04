Tardan casi 60 horas en apagar fuego

MEXICALI, Baja California(GH)

Casi 60 horas fue lo que tardaron los elementos de Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio que inició el pasado miércoles pasado en el almacén de una fábrica del Parque Industrial Marán.



Gabriel Gómez Ruiz, director de Bomberos, detalló que hasta ayer no había alguna cifra precisa sobre las pérdidas a causa del incendio.



“Todavía no hay una cantidad estimada por daños, apenas se presentó el seguro y por su parte es que comenzarán a realizar los levantamientos en la zona”, comentó.



Fue anoche de viernes cuando el operativo por parte de los elementos de bomberos concluyó, según lo manifestó Gómez Ruiz.



No afectó el suministro



Salvador Maese Barraza, director de Recursos Humanos de Newell Brands y presidente de Index, indicó que a pesar del incendio que consumió el almacén, no interrumpió el suministro de materiales.



Señaló que el siniestro logró dañar a los materiales del empaquetado que se encontraban albergados en esa zona.



“Podemos confirmar que el incendio se limitó a nuestras instalaciones y no afectó a la comunidad circundante”, precisó.



Se confirmó que durante los procesos de evacuación ocurridos durante la tarde del miércoles de la empresa funcionaron bien, y que no se cuenta con reportes de empleados, socorristas o persona cercana lesionados.



“Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales para gestionar activamente la situación e investigar la fuente del incendio”, manifestó Maese Barraza.



Será en próximos días, conforme los detalles se encuentren disponibles, que se podrá notificar sobre lo sucedido.