Queman un cadáver en lote baldío

MEXICALI, Baja California(GH)

En un predio en desuso a escasos metros de una escuela, fue encontrado un cuerpo calcinado durante la madrugada de ayer, en la colonia Solidaridad Social, al Sur de Mexicali.Los reportes de autoridades indican que al filo de las 05:46 horas se notificó un incendio de basura sobre la calle Santiago Xicoténcatl y 16 de Septiembre, solicitando la presencia de bomberos.La máquina 74 arribó al lugar para proceder a extinguir las llamas, encontrando los que parecían restos de un cuerpo humanos, que no pudo ser verificado debido a la poca luz.Bomberos dieron aviso a través de la frecuencia de radio y a los agentes de la Policía Municipal que se encontraban custodiando la zona donde se reportó el incendio.Al acercarse los agentes, se percataron de los restos calcinados que se encontraban boca abajo, restos de ropa, así como de llantas que se cree pudieron ser utilizadas como acelerante.Fue entonces que los agentes confirmaron el hallazgo solicitando a elementos de la Policía Ministerial del Estado y a personal de Servicios Periciales para trabajar en el lugar de los hechos.Cerca de las 08:00 horas fue cuando comenzaron con los trabajos por parte de las autoridades ministeriales, trazando el perímetro utilizado para buscar indicios en la zona para integrar a la carpeta de investigación.Vecinos informaron que sobre avenida Manuel Yáñez se encontraban, a la mitad de la calle y en la cercanía de una alcantarilla, restos de manchas hemáticas, así como prendas de ropa.Investigadores tratan de establecer la identidad de la persona quemada, hallada ayer en un lote baldío.Agentes acudieron y se encargaron de acordonar el perímetro, a la espera de que autoridades procedieron a investigar.De momento no se ha logrado notificar si los incidentes se encuentren relacionados entre si, siendo algo que se encuentran investigando las autoridades especializadas en el tema.Hasta ayer por la tarde no se había logrado establecer la identidad y el sexo de la víctima, debido al grado de calcinación, por lo que será hasta que lo determine el Servicio Médico Forense (Semefo).