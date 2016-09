Roban auto de la PGJE

MEXICALI, Baja California(GH)

El robo de una unidad Nissan Tsuru perteneciente al Ministerio Público (MP) se tuvo durante la madrugada del domingo, cuando ésta se encontraba en el interior del fraccionamiento Quintas del Rey.



Se indicó que la unidad es de color blanco, que tiene en los costados el logo de la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE), placas AKX-57-12 del Estado de Baja California.



Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmaron que la unidad que fue hurtada era perteneciente al área de Enlace, la cual atiende denuncias de residentes de la zona.



Se había dicho que la unidad portaba, al igual que otras unidades, un radio matra, pero se notificó que esta unidad al ser utilizada sólo para denuncias no tenía puesto este tipo de radiofrecuencias.



Fue cerca de las 6:00 horas cuando el personal al cargo de la unidad notó que la unidad no se encontraba en el lugar donde lo había dejado la noche anterior, notificándolo a los compañeros de la institución.



Hasta el momento autoridades de la PGJE indicaron que no se ha establecido un gran operativo para dar con la unidad, solamente se pidió el apoyo de la Policía Municipal para ver si se encuentra.



EN DATOS



La unidad oficial es un Tsuru color blanco, que tiene en los costados el logo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, placas AKX-57- 12 del Estado de Baja California.