Policía choca contra un auto

MEXICALI, Baja California(GH)

Un agente de la Policía Municipal impactó si motocicleta contra un auto particular esta mañana en las inmediaciones de la colonia Segunda Sección.



El accidente ocurrió a las 07:21 horas en el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza con la calle E, de acuerdo al reporte de la Policía Municipal.



El oficial fue identificado como Joel Zamora Ochoa, quien viajaba en la unidad M-90.



Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al oficial y lo trasladaron a Hospital Regional de Zona No. 30 del IMSS, pues presentaba lesiones de consideración.



Se apuntó que presentaba lesión en cadera, fractura de hombro y nariz, así como abrasiones en rostro y cabeza, al igual que un traumatismo craneoencefálico moderado.



De momento se desconocen los datos del vehículo particular con el que chocó el agente o sobre el responsable del percance.