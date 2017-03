Apelará PGJE resolución por no vincular a proceso a detenido

(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) apelará la no vinculación a proceso que el Juez de Control emitió a favor de José Antonio "N" acusado del asesinato del subdirector administrativo del Issstecali, Manuel Ponce Rico.



En un término de tres días, la dependencia estatal presentará el recurso de inconformidad contra la decisión que tomó el Juez a favor del imputado.



El Ministerio Público en audiencia presentó el soporte necesario de pruebas para la vinculación al proceso, pero fue desestimado por el Juez.



La Procuraduría respeta las decisiones que toman los órganos jurisdiccionales, pero no la comparte porque prácticamente no le dio validez a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.



La Fiscalía hará todo lo posible para que este caso no quede en la impunidad y el Juez revienta la decisión.